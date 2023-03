¿Fichar a Mbappé? La rotunda respuesta de Ancelotti y señala quién jugará por Benzema: “Mañana será el delantero”

“Es inevitable que afecta porque Karim es un futbolista muy importante. Todavía no ha llegado al nivel de la temporada pasada, pero creo que la primera vuelta lo solucionamos bien. Será importante hasta el final de la temporada. Tenemos la confianza que nos va a ayudar.... y lo de mañana es algo que puede pasar en un futbolista. Tiene un golpe y no puede empezar”.

“Es una pregunta que me puedes hacer hoy, en tres días, en dos meses.... pero es una pregunta que nunca contestaré”.

“Sí, no tiene experiencia, pero nadie la tiene cuando empieza algo. Tiene calidad para jugar de inicio, sí”.

Corrupción en el fútbol

“Hablar de esto es un tema muy complicado y tendríamos que regresar al pasado. Preferimos hablar del presente, que es más importante”

Aspecto ofensivo o defensivo

“Lo más importante es la parte defensiva: un compromiso colectivo, trabajo y en los últimos partidos lo hemos hecho mejor. La calidad está ahí, pero puede haber momentos que no se ve. Que los delanteros no aciertan, etc... pero antes o después la calidad sale”.

Rodrygo podría jugar más de ‘10’ que de ‘9’

“Tiene que jugar donde el equipo le necesita. A veces es mejor meter su calidad por fuera, otras es mejor entre líneas. Depende. Es muy bueno, eso es lo que hay que aprovecharlo”.