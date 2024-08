Ancelotti revela su plan con los jugadores del Real Madrid: vacaciones especiales durante la temporada

Previo al partido de este domingo ante Mallorca, el técnico Carlo Ancelotti explicó en conferencia que hay dos torneos que están en el aire (Mundial de Clubes e Intercontinental). Es por ello que diseña un plan para que sus dirigidos puedan tener vacaciones durante la campaña.

“No pensamos en la temporada 2025-26, puede ser que empiece antes por el Mundial, pero estamos en esta temporada. Los jugadores necesitan descansar, necesitan vacaciones, estamos pensando en dar vacaciones individuales a los jugadores. Un jugador puede no jugar una semana e irse a descansar con su familia, sobre todo con los internacionales, que tienen muy poco descanso. Esos no tienen ni un día de vacaciones. Lo estamos valorando con el equipo médico y la preparación física”, explicó el DT.

Ancelotti puso un claro ejemplo: “Si Vinicius se va con Brasil a jugar dos partidos, a la vuelta toma cuatro o cinco días libres. No es que no vaya a estar en el siguiente partido, es que no estará en la dinámica del equipo. Es la única manera. Que esos días haga lo que quiera. Eso vamos a hacer”.