La rotunda respuesta de Ancelotti a Pep Guardiola y la queja por el fatídico calendario que tiene Real Madrid

¿Le gusta Gabri Veiga? “Sí, me gusta. Son jugadores de calidad, como Iago Aspas, que lo están haciendo muy bien”.

Favorito el City: “No es un tema que está en mi cabeza quién es el favorito. Sabemos que estamos cerca de una final y es un cruce muy igualado, a ver lo que pasa”.

Jornada clave: “sí, tenemos que hacer lo nuestro, pelear hasta el último partido. Los partidos de la Liga hay que pelearlos hasta el final y está claro que los partidos que tenemos en la Liga sirven para seguir en esta dinámica. El equipo está muy bien. El calendario muchas veces, la verdad, no tiene sentido, demasiado apretado, con demasiados partidos y hay que evaluar un poco la salud de los jugadores que son la parte más importante. Aquí cada uno piensa en lo suyo, La Liga en lo suyo, La FEF en lo suyo, la UEFA o la FIFA y los jugadores no pintan nada. Hay que cambiar algo”.

Repetir once en Liga y Copa: “Creo que no tenemos problemas para repetir once, no nos quejamos del hecho de jugar martes o miércoles porque en tres días se puede recuperar muy bien. También he escuchado que hemos dado demasiados libres.... He mirado el calendario y me he dicho me he equivocado pero no. En cuatro meses, desde el 30 de diciembre, hemos tenido ocho días libres, no teniendo en cuenta el parón de selecciones. Han sido solo ocho”.

El periodista Fabrizio Romano confirma la primera renovación en el Real Madrid

Cómo está Benzema: “Karim está bien, ha tenido este golpe y le he quitado porque cuando pienso que el partido está acabado pienso en darle un poco de descanso más como Kroos y Modric”.

A vueltas con el enfado de Benzema: “lo importante es explicarlo, he hablado con él que si puedo quitarle minutos lo voy a hacer. No tenía sentido que siguiera con ese pequeño problema y el partido decidido. Lo ha entendido perfectamente”.

Qué City le va mejor al Madrid: “El Madrid y City los dos pueden jugar de muchas maneras. La manera de atacar cambia un poco con Haaland, pero ellos pueden hacer un partido de transición o más con la pelota porque tiene esas dos cualidades”.

El segundo puesto con el Atlético: “El Atlético va a pelear hasta el final por la segunda plaza, además están jugando muy bien al fútbol. Cuando no llegas a las opciones de la primera plaza, intentas quedar segundo. Lo van a pelear”.

Rodrygo: “Ha destacado más en Champions y puede que en la Liga ha participado más en el juego del equipo. Pero lo está haciendo muy bien en todos los partidos”.

Rotaciones mañana: “En este momento la rotación depende sólo de dar descanso a los jugadores que veo más cansados y para tener más jugadores en una buena condición física. Tengo que dar minutos para tener a los jugadores bien físicamente en el tramo final de la temporada”.

Si planifica ya la próxima campaña con el club: “No, porque ya lo hemos hablado antes. No es un tema de este momento”.

Un Madrid mejor en defensa: “Los jugadores están más focalizados ahora. Fue la llave el año pasado y puede serlo este año”.