Neymar y el impensado motivo por el que no pudo firmar con Real Madrid: “El club no accedió y se frustró el fichaje”

“Ney estuvo 10 días entrenando con 13 años. El representante de Robinho, Wagner Ribeiro, me habló de él, pero tenía mil peticiones de chicos que querían venir a entrenar”, comenzó Martínez .

“El (Ribeiro) pagó el viaje de Ney e hicimos un partido con niños de su edad. Y, buff, fue un extraterrestre. Se regateaba a todos y gol. Otra jugada y gol. Era una cosa increíble. Carvajal y Sarabia entrenaban ese día. Hicimos otro partido con mayores y al final estuvimos hablando y estaba todo arreglado con el padre”, recuerda.

Pero un detalle iba a truncar una negociación que podría haber sido histórica: “Sueldo mensual, empadronamiento... pero se truncó todo. Faltaba una cosa: los abuelos vivían en Brasil y había que comprarles una casa que valía 60 mil euros. El club no accedió y se frustró el fichaje. El problema fue que no estaba Florentino. Con él no se hubiera escapado. Ney tenía 13 años y era algo increíble. Nunca vi un caso como él”.

Pedri también hizo pruebas

Otro de los futbolistas que fue a parar al Real Madrid es Pedri, quien hizo pruebas en un primer momento. “Nuestro informador de Canarias nos lo marcó, y se le citó en Madrid”, cuenta Martínez.

“Hicimos un entrenamiento y ese día cayó una nevada tremenda en Madrid, y no se entrenó. Al día siguiente cogió faringitis y jugó pocos minutos. Cuando retornó a Las Palmas, estaba el club esperándolo para firmarle. Ahora es muy fácil decir que había que ficharlo, pero tampoco es fácil pagar por un chico tan joven”, remarcó.