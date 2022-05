Ancelotti revela lo que le dijo Simeone en el derbi y deja claro quién es intocable en el Real Madrid

El campeón de la Liga de España, el Real Madrid, perdió este domingo en el derbi y Carlo Ancelotti habló de ello en conferencia de prensa.

Los blancos jugaron con un 11 inédito, donde jugadores como Benzema, Vinicius, Modric, Valverde, Carvaja, Courtois, fueron suplentes.

Ancelotti explicó su decisión de encarar el duelo ante el Atlético de Madrid con el equipo B y también se pronunció sobre la final ante el Liverpool en la Champions League.

Mala primera parte

“No es el momento de broncas, aunque no estaba muy contento. Hemos perdido duelos, pero en estos partidos el aspecto mental es determinante y obviamente el Atlético tenía ventaja y es normal. No necesitábamos puntos, pero queríamos hacer un buen partido. Ha sido un buen partido, sobre todo en la segunda parte donde hemos estado cerca del empate. La prioridad era evitar problemas y dar minutos a los menos habituales”.

Baja de Mariano

“Mariano estaba en el once y después no se encontraba cómodo por una molestia en los isquiotibiales. Me dijo que no estaba bien y he decidido meter a Jovic. A Karim no tenía la idea de meterlo porque estaba cansado y no había recuperado bien del City”.