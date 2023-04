Ancelotti tras golear al Barcelona en el Camp Nou: “Cuando haces un partido completo, ganas 4-0 así”

“El trabajo que ha hecho en el parón le ha ayudado mucho. Ha encontrado una condición óptima y con la calidad que tiene, marca la diferencia”, dijo Ancelotti , para el que Benzema “sigue siendo uno de los mejores jugadores, no delanteros, jugadores del mundo en este momento”.

El técnico merengue afirmó sentirse contento porque el equipo ha recuperado su forma en un momento clave de la temporada.

“Estoy contento que la caldera haya vuelto a temperatura. Es el momento más importante de la temporada y cuando estamos a temperatura, estamos bien”, dijo Ancelotti, que retiró a Vinicius para evitar que pudiera ver una segunda amarilla.

“Ha habido algunos contactos, un poco de nervios, era un partido importante, lo he quitado, porque no tenía sentido tenerlo en el campo, tenía una amarilla... He preferido evitar riesgos”, dijo Ancelotti.