Ancelotti y su dura respuesta a la llegada de Mbappé y su salida a Brasil: “Real Madrid puede competir con un solo delantero”

“Yo nunca hablaré de Brasil, de lo que va a pasar. Yo soy el entrenador del Real Madrid y aquí me quedo. Este asunto no lo voy a hablar nunca más”, declaró Ancelotti en declaraciones a medios de prensa en las instalaciones de la universidad UCLA.

CASO MBAPPÉ

Ancelotti tampoco quiso pronunciarse por las posibilidades del Madrid de incorporar esta campaña al astro francés Kylian Mbappe, inmerso en un conflicto contractual con el Paris Saint-Germain.

Mbappe “es un jugador que no está en el Madrid”, remarcó el técnico. “Hablar de jugadores que no están aquí, no me parece correcto”.

Ancelotti sí apuntó que para sustituir a Benzema va a experimentar con un nuevo sistema de juego que explote el potencial ofensivo de fichajes como el inglés Jude Bellingham y el turco Arda Guler.