El portero bailarín de Australia habla de su ‘juego sucio’ en la tanda de penales ante Perú: ‘‘Era matar o morir’’

No era la primera vez que Redmayne optaba por esta estrategia, ya que con su equipo también lo hizo. “Es una manera de que el rival no sepa a dónde me voy a tirar y además quiero que se pongan nerviosos, que el arco les resulte más chico de lo que realmente es. No siempre me da resultado, pero esta vez me permitió atajar dos remates”, explicó en 2019, tras ser la figura en la definición del título con el Sydney FC.

Pudo jugar para el Arsenal

Más allá de ser un personaje particular, su carrera deportiva podría haber tenido un giro importante y quizá hubiese llegado a la Premier League.

En 2005, con 16 años, jugó en el New South Wales Institute of Sport (Instituto de Deporte New South Wales), y su equipo culminó sin goles en un encuentro ante otro juvenil del Arsenal.

Por su labor, Redmayne fue invitado por los ‘Gunners’ a una prueba en Inglaterra, según informó un artículo del ‘Sydney Morning Herald’. Pero, tras esa prueba, el club londinense se decidió por otro golero: el polaco Wojciech Szczęsny.