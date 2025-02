Di María revela que rechazó ir a la liga de Cristiano y le ofrecieron el contrato de su vida: “Números que jamás había visto”

“La verdad es que me llegó una oferta de Arabia. No tengo representante, es un amigo que me maneja las cosas y me ayuda con todo. Llega la oferta, digo que no. Vuelve a llegar una oferta, de más del doble, del mismo club. Vuelvo a decir que no. Ahí mi amigo me dice ‘algo tenemos que decir, porque ellos no se si saben que vos no querés ir a jugar ahí’. Y ahí le dije, ‘bueno, si nos dan esto, capaz que vamos (haciendo referencia a una cifra mucho más alta)’ ¡Y dieron eso!”, agregó el Fideo.

Ante esa nueva oferta, Di María consultó con su familia y decidió que lo mejor era regresar a Lisboa para vestir la camiseta del Benfica por segunda vez, tras un primer paso entre 2007 y 2010.

“Si llega de nuevo esa oferta creo que ya está, no tengo esas ganas de ir a un lugar así en el final de mi carrera”, agregó el futbolista, que este viernes cumplirá 37 años.

El jugador destacó el cariño que ha recibido siempre de la afición del club portugués, donde dijo sentirse “en casa”.