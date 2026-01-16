Arbeloa recupera a Mbappé, pero confirma sensible baja para el partido contra Levante: "No va a estar disponible"

Álvaro Arbeloa atendió la rueda de prensa previo al duelo de este sábado contra el Levante en LaLiga. El entrenador del Real Madrid confirmó la presencia de Kylian Mbappé en la convocatoria y alentó al Santiago Bernabéu para animar a los jugadores e intentar salir de la crisis. También aseguró que Rodrygo no ha podido recuperarse a tiempo de sus molestias físicas y es una de las bajas que tendrá el equipo. El brasileño venía levantando su nivel en los últimos encuentros, pero ni siquiera entrenó esta mañana con el grupo.

Partido contra el Levante "Enfocados, con muchas energías y ganas de jugar un partido que es fundamental. Queremos volver a nuestro estadio y seguir con la lucha por la Liga. Queremos refrendar esa motivación con un gran partido". Ambiente del Bernabéu "Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado esté dolido y decepcionado, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Las grandes hazañas se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Les voy a pedir que estén a nuestro lado, nos apoyen y esperemos que esta temporada termine como queremos". Madrugó para ir a Valdebebas "Suelo entrar pronto y claro que hay mucho trabajo. He venido aquí a trabajar y voy a dar lo mejor de mí mismo y trabajaré las horas necesarias para poner al equipo donde se merece y ganar todos los títulos posibles".

¿Qué Madrid quiere ver? "Quiero un equipo que salga a ganar desde el minuto uno, que no haya dudas de que vamos por la portería del rival. Quiero transmitir eso al margen de que tenemos una idea de fútbol que vamos a ir trabajando. Quiero un equipo que transmite pasión e ilusión". Evolución de Mbappé "Se encuentra mejor y va a estar en la convocatoria". Bellingham "Hemos entrenado un par de días y te das cuenta de la clase que tiene y tiene que ser otro de los líderes del equipo. Me gustan los jugadores con movilidad y yo le voy a pedir que sea importante, que tenga trascendencia en el juego. Quiero que salga al campo y tenga claro lo que tiene que hacer". Rodrygo "No va a estar disponible, se está recuperando de un esfuerzo muy grande. Esperemos que podamos recuperarle pronto. Todos sabemos de su calidad excepcional. Tenemos muchos momentos suyos en la memoria y estos dos últimos meses ha recuperado su nivel".

Fede Valverde y el lateral derecho "La suerte que tengo con Fede es que de portero también lo haría bien. Es un chico con una capacidad tan grande para jugar al fútbol que lo haría bien en cualquier sitio. El otro día estuvo en su posición natural y tengo en él un gran capitán y ha jugado donde allí se la ha pedido. Le vamos a ver en muchas posiciones. Me gusta un equipo en el que haya mucha movilidad, en el que se intercambien posiciones. Van a ver un equipo con el lateral por dentro, por fuera, con movilidad. Para mí Valverde es lo que debe ser un jugador del Madrid, lo que encarna el espíritu de Juanito. Fede es madridismo". Trabajo físico "Si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi y su cuerpo técnico van a estar muy equivocados. En Albacete faltaron ideas, físico y muchas cosas y el responsable fui yo. De aquí en adelante el responsable seré yo. Es un privilegio trabajar con Antonio Pintus y vamos a trabajar para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos sus aspectos".

El mensaje a Vinicius en Albacete "Con respecto a eso, la convocatoria estuvo formada por jugadores que podían jugar. Los que se quedaron era porque estaban lesionados o había esfuerzo de lesión. Agradecí el esfuerzo de Vini porque sé de dónde venía, el esfuerzo que había hecho. No paró de encarar, pedir el balón... Eso es ser un líder y eso es lo que necesito de Vinicius y lo que quiero ver en él. También he leído muchas críticas a los canteranos y me van a tener siempre enfrente porque la cantera del Madrid es la mejor del mundo".

La eliminación en Copa y su anécdota "Entiendo que se busquen culpables, pero trabajo para encontrar soluciones. Cuando las cosas no van bien es porque tengo que ayudar mejor a mis jugadores. Si no lo hacen es porque no he sabido o no han entendido lo que yo he querido. Me siento muy responsable de lo que pasa en el campo. De esa derrota en Albacete no cambio ni una coma. Les conté una anécdota en el vestuario, que tarde muchos años en ganar una Copa de Europa. Yo era campeón del Mundo, de la Euro, había ganado mucho... Y cuando por fin gané esa Copa de Europa, que era la Décima y que era muy importante, me subí al bus y tenía detrás a un compañero que llevaba un año y me dijo: vamos por otra, ¿no? Le dije al vestuario: ¿Saben quién es? Su capitán, que ya pensaba en otra. El pasado no importa".