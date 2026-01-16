Arbeloa recupera a Mbappé, pero confirma sensible baja para el partido contra Levante: "No va a estar disponible"

<b>Partido contra el Levante</b>"Enfocados, con muchas energías y ganas de jugar un partido que es fundamental. Queremos volver a nuestro estadio y seguir con la lucha por la Liga. Queremos refrendar esa motivación con un gran partido".<b>Ambiente del Bernabéu</b>"Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado esté dolido y decepcionado, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Las grandes hazañas se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Les voy a pedir que estén a nuestro lado, nos apoyen y esperemos que esta temporada termine como queremos".<b>Madrugó para ir a Valdebebas</b>"Suelo entrar pronto y claro que hay mucho trabajo. He venido aquí a trabajar y voy a dar lo mejor de mí mismo y trabajaré las horas necesarias para poner al equipo donde se merece y ganar todos los títulos posibles".