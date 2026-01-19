¿Le falta un creativo? Arbeloa responde sin filtros y lo que dijo sobre la pitada a Vinicius: "Él nos ha dado dos Champions"

<b>Estado del equipo</b>"El equipo está bien y con muchas ganas después de la victoria del sábado y sabiendo que es una competición muy importante. Ganando mañana nos acercaría a ese objetivo. Somos conscientes de la trascendencia".<b>Charla con Vinicius en el entrenamiento</b>"Había alguno peinándose, incluso se echan hasta perfume... Una anécdota graciosa y poco más".<b>Pitada a Vinicius</b>"Lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions. Y necesita al público para dar su mejor versión. Tiene un corazón enorme y es muy emocional. Su fútbol también lo es. Como entrenador, me encantaría un Bernabéu al lado de Vinicius y todos los jugadores".<b>Nivel de Vinicius</b>"Va a estar en el campo siempre que esté disponible y rinda como sabe. Me he repetido mucho en estas cinco ruedas de prensa sobre él. Como entrenador, si quiero ganar títulos, lo necesito en el campo y no fuera".