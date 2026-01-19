Internacionales

¿Le falta un creativo? Arbeloa responde sin filtros y lo que dijo sobre la pitada a Vinicius: "Él nos ha dado dos Champions"

El DT del conjunto blanco espera el apoyo del madridismo y asegura que necesita a Vini sobre el campo para ganar los partidos.

2026-01-19

Álvaro Arbeloa habló antes los medios de comunicación previo al duelo del Real Madrid contra el Mónaco en la Champions League. Al igual que Kylian Mbappé, el técnico español defendió a Vinicius tras la pitada en el Santiago Bernabéu.

El 'Espartano' animó al madridismo para apoyar a su plantilla en un momento importante de la temporada y volvió a reafirmarse contra las campañas sobre Florentino Pérez.

Estado del equipo

"El equipo está bien y con muchas ganas después de la victoria del sábado y sabiendo que es una competición muy importante. Ganando mañana nos acercaría a ese objetivo. Somos conscientes de la trascendencia".

Charla con Vinicius en el entrenamiento

"Había alguno peinándose, incluso se echan hasta perfume... Una anécdota graciosa y poco más".

Pitada a Vinicius

"Lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions. Y necesita al público para dar su mejor versión. Tiene un corazón enorme y es muy emocional. Su fútbol también lo es. Como entrenador, me encantaría un Bernabéu al lado de Vinicius y todos los jugadores".

Nivel de Vinicius

"Va a estar en el campo siempre que esté disponible y rinda como sabe. Me he repetido mucho en estas cinco ruedas de prensa sobre él. Como entrenador, si quiero ganar títulos, lo necesito en el campo y no fuera".

¿Cómo deben reaccionar ante las pitadas?

"Lo mismo que el otro día. Corrieron, se esforzaron, fueron desequilibrantes. Una segunda parte muy buena y ese es el Vinicius y el Bellingham que queremos ver. Son dos de los mejores del mundo. Y ellos también necesitan a la afición para sacar lo mejor".

Debate sobre quién es madridista

"Los veo muy preocupados por los pitos. Sé como es el público del Bernabéu. Si hay algo que es el público, es justo. Estamos trabajando y sabemos que van a estar de nuestro lado".

¿Falta un creativo?

"Tengo una plantilla extraordinaria. Estando con ellos estos seis días me he dado cuenta de que son mejores de lo que pensaba. Y vine a luchar por todos los títulos. Haremos lo que haga falta para pelear por ellos. Y me encantaría que la afición esté con nosotros porque cuando el Madrid ha logrado títulos es porque el Bernabéu ha estado de su lado. Si le preguntas a cualquier rival, todos hablan del ambiente del Bernabéu".

Declaraciones sobre Florentino

"Igual no ha quedado claro. Como canterano y jugador, respeto la opinión del Bernabéu. Las pitadas debilitan al Madrid y hay campañas. Sé quien las orquesta y no me van a engañar. Los periodistas son ustedes, yo soy entrenador del Madrid. El partido del Mónaco es lo que ocupa mi tiempo. Mi equipo también. En eso pongo toda mi energía".

Visita de Ancelotti

"No sé si estará mañana. No vino a saludar. Espero que si está, baje y vea a sus jugadores. Para mí fue una suerte ser entrenado por él. No hace falta hablar mucho de su calidad como entrenador. Tengo ganas de verlo y darle un fuerte abrazo".

