¿Le falta un creativo? Arbeloa responde sin filtros y lo que dijo sobre la pitada a Vinicius: "Él nos ha dado dos Champions"

Álvaro Arbeloa habló antes los medios de comunicación previo al duelo del Real Madrid contra el Mónaco en la Champions League. Al igual que Kylian Mbappé, el técnico español defendió a Vinicius tras la pitada en el Santiago Bernabéu. El 'Espartano' animó al madridismo para apoyar a su plantilla en un momento importante de la temporada y volvió a reafirmarse contra las campañas sobre Florentino Pérez.

Estado del equipo "El equipo está bien y con muchas ganas después de la victoria del sábado y sabiendo que es una competición muy importante. Ganando mañana nos acercaría a ese objetivo. Somos conscientes de la trascendencia". Charla con Vinicius en el entrenamiento "Había alguno peinándose, incluso se echan hasta perfume... Una anécdota graciosa y poco más". Pitada a Vinicius "Lo que yo espero y deseo es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y sobre todo, a Vinicius. Lleva muchos años escribiendo su historia. Nos ha dado dos Champions. Y necesita al público para dar su mejor versión. Tiene un corazón enorme y es muy emocional. Su fútbol también lo es. Como entrenador, me encantaría un Bernabéu al lado de Vinicius y todos los jugadores". Nivel de Vinicius "Va a estar en el campo siempre que esté disponible y rinda como sabe. Me he repetido mucho en estas cinco ruedas de prensa sobre él. Como entrenador, si quiero ganar títulos, lo necesito en el campo y no fuera".