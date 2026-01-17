Arbeloa responde a la pitada del Bernabéu y los 4 referentes del Real Madrid: "Sé de dónde vienen, no me van a engañar"

En lo positivo, <b>Arbeloa </b>se quedó con el triunfo por 2-0 gracias a la reacción en la segunda parte de su equipo. "Sabíamos la dificultad del partido por todo el ambiente que se había creado. No es fácil jugar tras una gran decepción, uno no siente la misma confianza. Necesitábamos jugadores con mucha responsabilidad", destacó."Hay que trabajar mucho estos partidos y hay que hacer las cosas mucho mejor que en la primera parte. Tenemos mucho margen de mejora, hay que trabajar que se desgasten los rivales para que aparezcan espacios con el cansancio. Nos viene bien ganar y tenemos que hacer muchas cosas mejor para ganar los partidos", analizó.Agradeció el técnico madridista el esfuerzo realizado por el francés <b>Kylian Mbappé</b>, recién recuperado de un esguince de rodilla que le impide jugar al cien por cien."Le doy gracias por el esfuerzo porque viene con la rodilla tocada. Cualquier otro se podía echar atrás y en dos días me ha demostrado que es un auténtico líder. Lo primero que hizo fue tirarme un caño en un rondo para darme la bienvenida. Estoy superfeliz de entrenarle y de verle de lo que es capaz de hacer. Me lo llevaré para toda la vida y por como es como persona, un chico sensacional que marca diferencias todos los partidos", valoró.