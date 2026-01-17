Arbeloa responde a la pitada del Bernabéu y los 4 referentes del Real Madrid: "Sé de dónde vienen, no me van a engañar"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, señaló a Bellingham, Vinicius, Valverde y Mbappé como los cuatro referentes, los tres primeros castigados con silbidos ante el Levante por la grada del Santiago Bernabéu, en su primer triunfo en el banquillo del primer equipo. "A Jude le he visto bien durante toda la semana. Asume responsabilidad, no se esconde. Lo que ha corrido hoy ha sido una barbaridad. Ha sido una pena que no marcase ese gol que habría sido premio a su esfuerzo. Es uno de los líderes y está marcado a hacer cosas grandes en el Real Madrid. Con Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes", dijo en rueda de prensa.

Como hizo tras la eliminación de Copa del Rey en Albacete, Arbeloa se puso él primero a la hora de asumir la pitada de la afición madridista que acudió al Bernabéu. "Es un acto que responde a que no venimos de una semana buena y el público tiene todo su derecho a mostrar su descontento. Es mi primer partido como entrenador en el Bernabéu y me tengo que ganar su cariño como entrenador. Esos pitos eran para todos, para mí el primero, que soy el líder de este equipo", aseguró. Sobre los gritos contra el presidente Florentino Pérez, el entrenador aseguró que "sé de donde vienen los pitos, estas campañas no son de gente que no quiere a Florentino, sino que no quieren al Madrid. No me van a engañar, es la persona más importante de este club junto a Bernabéu y los madridistas somos conscientes de lo que ha hecho Florentino por este club. Sabemos de dónde vienen estos pitos".

En lo positivo, Arbeloa se quedó con el triunfo por 2-0 gracias a la reacción en la segunda parte de su equipo. "Sabíamos la dificultad del partido por todo el ambiente que se había creado. No es fácil jugar tras una gran decepción, uno no siente la misma confianza. Necesitábamos jugadores con mucha responsabilidad", destacó. "Hay que trabajar mucho estos partidos y hay que hacer las cosas mucho mejor que en la primera parte. Tenemos mucho margen de mejora, hay que trabajar que se desgasten los rivales para que aparezcan espacios con el cansancio. Nos viene bien ganar y tenemos que hacer muchas cosas mejor para ganar los partidos", analizó. Agradeció el técnico madridista el esfuerzo realizado por el francés Kylian Mbappé, recién recuperado de un esguince de rodilla que le impide jugar al cien por cien. "Le doy gracias por el esfuerzo porque viene con la rodilla tocada. Cualquier otro se podía echar atrás y en dos días me ha demostrado que es un auténtico líder. Lo primero que hizo fue tirarme un caño en un rondo para darme la bienvenida. Estoy superfeliz de entrenarle y de verle de lo que es capaz de hacer. Me lo llevaré para toda la vida y por como es como persona, un chico sensacional que marca diferencias todos los partidos", valoró.