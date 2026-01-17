Pichichi de la Liga Española: Mbappé volvió a marcar en su regreso y aumenta su ventaja en la tabla de goleadores

Con este tanto, 'Kiki' aumentó su ventaja en la tabla de goleadores de LaLiga y ahora suma 19 dianas. Ya son seis de penal y 11 anotados en jugadas colectivas. Todavía no marca de tiro libre.Su próxima víctima en la competición doméstica podría ser el <b>Villarreal</b>, cuando el conjunto blanco visite el Estadio de la Cerámica el próximo sábado. Antes, jugarán contra el <b>Mónaco </b>en la Champions League.<b>Vedat Muriqi</b>, delantero kosovar del <b>Mallorca</b>, se ubica en el segundo puesto de la clasificación con 12 tantos y le sigue el atacante del <b>Barcelona</b>, <b>Ferran Torres</b>, que tiene 11. Y <b>Robert Lewandowski </b>cuenta con nueve festejos.