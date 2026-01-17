Pichichi de la Liga Española: Mbappé volvió a marcar en su regreso y aumenta su ventaja en la tabla de goleadores

Kylian Mbappé regresó con gol. El delantero francés finalmente superó por completo su lesión en la rodilla izquierda y anotó para el triunfo del Real Madrid sobre el Levante, disputando todo el partido en el Santiago Bernabéu. Mbappé fue el encargado de abrir el marcador en el segundo tiempo con un penal que había provocado. Su disparo al palo izquierdo desde los 12 pasos engañó al portero Ryan para cambiar los pitos de la afición merengue por aplausos.

Con este tanto, 'Kiki' aumentó su ventaja en la tabla de goleadores de LaLiga y ahora suma 19 dianas. Ya son seis de penal y 11 anotados en jugadas colectivas. Todavía no marca de tiro libre. Su próxima víctima en la competición doméstica podría ser el Villarreal, cuando el conjunto blanco visite el Estadio de la Cerámica el próximo sábado. Antes, jugarán contra el Mónaco en la Champions League. Vedat Muriqi, delantero kosovar del Mallorca, se ubica en el segundo puesto de la clasificación con 12 tantos y le sigue el atacante del Barcelona, Ferran Torres, que tiene 11. Y Robert Lewandowski cuenta con nueve festejos.

Alberto Moleiro González (Villarreal) y Juan Hernández (Betis) cuentan con ocho goles cada uno. Raphinha y Lamine Yamal (Barcelona), Julián Álvarez (Atlético), Borja Iglesias (Celta) y Vladyslav Vanat (Girona) han marcado siete tantos en el torneo.