Jugador de Argentina reveló el brillante plan para golear a Brasil: "Correr atrás de la pelota, los mata"

“Brasil no es el mismo de antes, pero es un equipo al que le gusta tener la pelota. Correr atrás de la pelota, los mata”, dijo Tagliafico .

En otro pasaje, cuando los delanteros buscaban presionar la salida argentina, Tagliafico describió: “Los centrales y el arquero le hacen tres contra dos. Ahí ya le estábamos ganando”.

“Esto es el algo clave: los movimientos. Uno va y otro viene, eso lo tenemos muy aceitado. Miren: quieren venir a presionar con los dos delanteros teniendo nosotros a los dos centrales, al arquero y el cinco libre: cuatro contra dos”, añadió.

“Eso era clave, al final, vos jugás contra un Brasil que no es el Brasil de antes, pero que le gusta tener la pelota y hacer correr al rival. No le gusta no tener que pelota y correr de atrás. Eso los mata”, sentenció el zurdo.