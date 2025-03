Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que, pese a que su nombre se ha vuelto a ligar a Brasil tras la goleada encajada (4-1) ante Argentina en Buenos Aires, no ha recibido una llamada de la Confederación de ese país (CBF), y recordó que tiene contrato con el conjunto blanco.

"No, simplemente no", respondió de forma directa Ancelotti cuando fue preguntado si en las últimas horas ha recibido la llamada de la CBF. "El contrato habla claro y no tengo nada que añadir a esto, le tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid", añadió.