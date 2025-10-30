Técnico de Liverpool no confía en sus mejores jugadores: "Con ellos tampoco le ganábamos al Crystal Palace"

El Liverpool sufrió ante el Crystal Palace su sexta derrota en siete partidos. Los londinenses, némesis de los 'reds' esta temporada, eliminaron al conjunto de Merseyside de la EFL Cup. Un contratiempo por las formas y por caerse ya de la lucha por un título, aunque entre las palabras de Arne Slot se puede leer hasta cierto alivio. Criticado por enfrentarse a los londinenses con hasta diez cambios y un once lleno de jóvenes, el técnico del Liverpool se defendió: "Siempre es malo perder, sobre todo cuando supone que te eliminen de una competición, pero es la misma elección de jugadores que hice la temporada pasada en estas rondas".

"Ahora mismo solo tenemos a 15 o 16 jugadores del primer equipo disponibles y esta competición siempre ha sido para los chavales de la cantera. Para mí era la decisión correcta y no he cambiado de opinión después del resultado. Con nuestros titulares tampoco habíamos ganado al Crystal Palace", argumentó. Las lesiones son un problema para el Liverpool. "En la última ronda jugamos contra el Southampton con Giovanni Leoni lesionado, y además fue expulsado Hugo Ekitiké", recordó Slot para seguir defendiendo su once ante el Palace, que espera la vuelta de Gravenberch con muchas reservas: "En dos días jugamos contra el Aston Villa y la última vez que puse a un jugador que pensaba que estaba listo para volver fue Alexander Isak, pero se ve que no lo estaba y acabó lesionado". En este sentido, el preparador neerlandés señaló directamente al calendario: "Hay muchas razones para perder seis de siete partidos, aunque ninguna de ellas es lo suficientemente buena como para que estos resultados sean aceptables. Cuando jugamos contra el Brentford, dos días después de visitar al Eintracht, vi a un equipo que lo pasaba mal por jugar tres partidos en siete días".