Técnico de Liverpool no confía en sus mejores jugadores: "Con ellos tampoco le ganábamos al Crystal Palace"

El Liverpool sufrió ante el Crystal Palace su sexta derrota en siete partidos. Los londinenses, némesis de los 'reds' esta temporada, eliminaron al conjunto de Merseyside de la EFL Cup. Un contratiempo por las formas y por caerse ya de la lucha por un título, aunque entre las palabras de Arne Slot se puede leer hasta cierto alivio.Criticado por enfrentarse a los londinenses con hasta diez cambios y un once lleno de jóvenes, el técnico del Liverpool se defendió: "Siempre es malo perder, sobre todo cuando supone que te eliminen de una competición, pero es la misma elección de jugadores que hice la temporada pasada en estas rondas".