Arturo Vidal salió defendiendo a Cristiano Ronaldo y ataca a Ten Hag: “Los calvos...”

“Ese entrenador entró mal. ¿Cómo vas a sacar a Cristiano Ronaldo? Así son estos tipos. Por eso en algunas ocasiones los entrenadores que llegan dejan tremenda cagada. Terrible. No sé cómo pensarán. ¿Sacar a Cristiano? Era el goleador y lo saca”, comentaba el mediocampista.

Arturo tuvo que buscar nuevos horizontes tras no contar para Sampaoli. A pesar de recalar en otro club brasileño, destacó su deseo de regresar a Colo Colo y terminar su carrera en Chile.

“Esta es mi casa. Claro que me dan ganas de volver, ver a la gente, el cariño que se siente. Siempre lo he dicho, en algún momento y si Dios quiere se da la posibilidad, no voy a dudar en venir”, cerraba.