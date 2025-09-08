Sensible baja para el Athletic Club: Yeray Álvarez recibe durísima sanción por dopaje

"Jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas", comenzó el defensor en su comunicado. Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida", reconoció entonces.El <b>Athletic </b>mostró públicamente su apoyo al defensa y lamentó el error humano de Yeray, que fue diagnosticado de cáncer testicular en 2016.