Sensible baja para el Athletic Club: Yeray Álvarez recibe durísima sanción por dopaje

Yeray Álvarez, defensor del Athletic Club, tendrá que cumplir una durísima sanción de 10 meses por cometer una violación no intencionada de las normas antidopaje, tras dar positivo en un control en el partido de la Europa League contra Manchester United de la temporada pasada.

La UEFA confirmó este lunes la sanción impuesta al futbolista, que empezó a contar desde el día en el que fue suspendido de forma provisional, el pasado 2 de junio, y que concluirá el 2 de abril de 2026, tras el positivo "por ingerir de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello", según explicó el jugador.

La resolución del órgano disciplinario de la UEFA señala que Yeray podrá volver a entrenar con un equipo o utilizar las instalaciones de un club en los últimos dos meses de su periodo de inelegibilidad, es decir, a partir del 2 de febrero de 2026, de acuerdo al artículo 10.14.2 del Reglamento Antidopaje del organismo.

La UEFA recordó que Yeray fue sometido a un control antidopaje el pasado 1 de mayo, tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante Manchester United, y que el análisis de la muestra por un laboratorio acreditado por la AMA reveló la presencia de canrenona, sustancia prohibida dentro y fuera de competición en la categoría S5. diuréticos y agentes enmascarantes de la lista de prohibiciones de la AMA de 2025 .

El pasado 2 de junio, el zaguero de 30 años aceptó una suspensión provisional voluntaria con efectos a partir de esa fecha.