Durísimo comunicado del Atlético tras el derbi: “¡Es lamentable! Siempre padecemos de este tipo actuaciones contra este equipo”

“En el minuto 64 el jugador (10) Correa Martínez, Ángel Martín fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear con el codo a un adversario sin estar el balón en juego”, recogió el árbitro Gil Manzano, en el acta del compromiso.

Comunicado oficial Atlético de Madrid

Miguel Ángel Gil reconoció el esfuerzo del conjunto colchonero para salir con un punto del templo blanco, pero asegura que esas actuaciones arbitrales se vienen repitiendo siempre con el Real Madrid.

”Hizo un gran trabajo (el equipo), con mucha solidaridad, lo que unido al talento que tenemos hizo que estuviéramos muy cerca de ganar el partido. Me habría encantado saber qué hubiera pasado si hubiéramos estado los 90 minutos con once jugadores. Me imagino que como a los millones de espectadores que siguieron el partido en todo el mundo, pero por desgracia nos hemos quedado con las ganas.