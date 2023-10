Así se vivió la gala del Balón de Oro 2023: ¡Messi conquistó su octavo premio en París!

- “No sé cuanto tiempo me queda, mientras esté bien, voy a seguir compitiendo. No puedo decir un número porque no sé qué va a pasar el día de mañana, pero ojalá sea mucho tiempo”.

- “Me sorprendió mucho las ganas que tenía la gente de que yo sea campeón del mundo, era muy extraño. Todavía no me acostumbro a esta gala de los premios. Ahora con este último me siento más suelto y más tranquilo. No sé si es poco o mucho lo que me queda, pero trataré de seguir haciendo lo que más me gusta hacer, disfrutándolo desde el otro lado”.

- “Va a ser difícil todo este tiempo sin jugar, nunca tuve tanto tiempo de vacaciones. Pero estoy muy feliz en el Inter Miami, aprovecho para agradecerle todo este tiempo desde mi llegada, voy aprovechar el tiempo libre con mi familia, en Argentina, lo que nunca podía porque tenía partidos en pocos días”.

- “Tuve la surte de haber conseguido todo en el fútbol, eso es muy difícil. También tuve la suerte de haber estado en el mejor equipo de la historia, y eso lo hizo muy fácil. Tuve muchas derrotas duras con la selección, pero nunca bajé los brazos por conseguir la Copa América y el Mundial, que era lo único que me faltaba”.