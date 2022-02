$!‘‘Quería ir al Barcelona, era una oportunidad soñada y no me ayudaron; estuve esperando una llamada el último día’’

El argentino cuenta que en esta actual campaña todo se le hizo difícil, ya que empezó con lesiones y eso lo apartó del once titular: “Me costó mucho al principio seguir entrenándome porque era la primera vez que me pasaba. En el Ajax he jugado con la cabeza rota, con gafas protectoras... Yo decía que tenía hinchado el tobillo y me pedían jugar y decía que sí”.

“Este mercado era ideal para buscar minutos afuera. Nadie me los garantiza, pero me daba la oportunidad para cambiar de aires, empezar de cero y de seguir creciendo” detalló el lateral izquierdo. El Barça lo quería para suplir a Jordi Alba .

Pudo haber sido uno más en la larga lista de futbolistas que pasaron del Ajax al FC Barcelona , pero no se dio. No por el momento. El argentino Nicolás Tagliafico concedió una palabras para el diario AS y reveló detalles del frustrado pase que esperaba concretar en el mercado de invierno.

Sobre lo que supuso el cierre de la ventana de traspasos, Tagliafico dijo que “la expectativa de esperar el último día de mercado me generó estar ansioso, con el teléfono y esperando una llamada. Fue largo. Lamentablemente no tenía una respuesta y había que esperar al igual que hizo Lo Celso (su compañero en Argentina, que pasó del Tottenham al Villarreal). Él se quería ir y a mí me pasaba igual”.

Y cerró: “El Ajax no me dejó salir. Entonces noto que me decepcionan. Ir al Barcelona para mí era una oportunidad soñada y no me ayudaron”.

Nicolás Tagliafico, de 29 años y uno de los héroes de la Albiceleste por ganar la Copa América en Brasil, tiene contrato con el Ajax hasta junio del 2023, pero esperaba salir del cuadro holandés rumbo al Camp Nou debido al interés que mostraba la entidada blaugrana.