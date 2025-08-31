La convocatoria del Barcelona para enfrentar al Rayo en LaLiga: dos novedades y baja de última hora

El defensa Gerard Martín y el portero Wojciech Szczesny, inscritos recientemente en LaLiga, son las dos principales novedades en la convocatoria del Barcelona para disputar este domingo la tercera jornada del campeonato en el campo del Rayo Vallecano. El entrenador Hansi Flick no podrá contar con los lesionados Ter Stegen, Marc Bernal y Gavi, ni tampoco con el atacante Roony Bardghji, que todavía no ha sido dado de alta en la competición.

Tampoco viajará a Madrid el defensa Héctor Fort, puesto que el club catalán trabaja para darle salida en las últimas horas del mercado de fichajes. El Barcelona, con dos victorias en las dos primeras jornadas, ambas como visitante, afronta su tercera salida del curso para jugar en Vallecas, dónde le espera un Rayo reforzado anímicamente tras su histórica clasificación europea para disputar la Conference League. El equipo azulgrana, pendiente del futuro de Fermín López y con la baja de última hora de Gavi, con molestias en la rodilla derecha, buscará sumar el pleno de tres victorias antes del parón por los partidos de las selecciones nacionales.

Deportivamente, los dirigidos por Flick arrancaron el curso con dos victorias propias de su 'ADN': un holgado 0-3 ante el Mallorca y una remontada in extremis frente al Levante (2-3) en un encuentro que al descanso perdía por 2-0. Sin embargo, la actualidad azulgrana en la última semana ha estado marcada por un nombre, el de Fermín López, cuya continuidad no está clara después del interés del Chelsea en ficharle antes del cierre del mercado.

