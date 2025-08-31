La convocatoria del Barcelona para enfrentar al Rayo en LaLiga: dos novedades y baja de última hora

Tampoco viajará a Madrid el defensa <b>Héctor Fort</b>, puesto que el club catalán trabaja para darle salida en las últimas horas del mercado de fichajes.El <b>Barcelona</b>, con dos victorias en las dos primeras jornadas, ambas como visitante, afronta su tercera salida del curso para jugar en Vallecas, dónde le espera un <b>Rayo </b>reforzado anímicamente tras su histórica clasificación europea para disputar la Conference League.El equipo azulgrana, pendiente del futuro de <b>Fermín López </b>y con la baja de última hora de <b>Gavi</b>, con molestias en la rodilla derecha, buscará sumar el pleno de tres victorias antes del parón por los partidos de las selecciones nacionales.