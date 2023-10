Futbolista del Barcelona lo confiesa: “Por mi salud mental, tengo bloqueada a toda la prensa”

Ferran Torres fue invitado por primera vez a ‘El Hormiguero’ que conduce Pablo Motos para repasar su actualidad con el Barcelona y los duros episodios que vivió tras la última lesión grave que sufrió en 2021 y que lo dejó tocado tanto física como mentalmente. Atrás quedó ese mal momento y en la presente temporada está intento retomar su nivel.

“Tuve una lesión en el pie (quinto metatarsiano) y a raíz de la misma no conseguí ponerme a mi nivel físico y como de cabeza estaba un poco débil, un poco flojo, pasé un bache a nivel mental”, reconoció el español. “Fue un año duro, pero a día de hoy pienso que ha sido el mejor año de mi vida porque he aprendido un montón, he sacado más cosas positivas que negativas y gracias a eso he construido el Ferran Torres que soy hoy”, sostuvo. Sobre lo que siente cuando no entra en la convocatoria de España, Ferran dijo que “gracias a la lesión he aprendido a centrarme en lo que puedo controlar, en lo que depende de mí, y a partir de ahí que ni mi círculo de confianza ni yo mismo me pueda reprochar nada. Si voy convocado para mi es un orgullo, pero si no voy intento que me sirva de motivación para saber qué más tengo que hacer para volver a ser convocado”.

Seguidamente, el delantero afirma que lo más difícil tras superar una lesión es “recuperar la confianza en uno mismo”. “Desde siempre estamos en el foco mediático, todo el mundo tiene derecho a opinar de nosotros, y creo que ponerse en manos de profesionales no es algo malo, sino que es algo que cada vez se tiene que naturalizar más. Y a partir de ahí ayuda mucho la autoconfianza”, explica.

LA PRENSA BLOQUEDA

Ferran Torres también habló de su relación con los medios de comunicación. “En la anterior convocatoria de la selección española metí dos goles y luego comparecí en rueda de prensa. Ahí fui un poco chulo, porque a mí me gusta a veces ser un poco chulo, y dije que por mí, por mi bien, por mi bienestar y por mi salud mental tengo bloqueada a toda la prensa. No leo nada ni tengo contacto con la prensa porque no me importa lo que digan de mí”. “Yo sé lo que hago bien, lo que hago mal, y sé lo que me sacrifico para conseguir lo que quiero”, aclara el atacante. “El problema que tenemos las personas es que leemos 100 comentarios buenos y uno malo y nos quedamos con el malo. Entonces, ¿para qué voy a leer 100 buenos si me voy a quedar con el malo?”, admite.

Asimismo revela que se hizo un tatuaje en la espalda para celebrar su ‘resurrección’ como futbolista. “Es una frase de tres cosas que me han pasado: ‘Lo intentas, te equivocas, te levantas’. Yo creo que al final lo que marca a una persona no es el éxito sino cómo se levanta tras las caídas”.

APODO DE TIBURÓN