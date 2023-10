Insólito: la selección que necesita dejarse ganar en su último partido para aspirar a clasificar a la Eurocopa 2024

Tras este contexto, nos vamos al insólito caso de la representación de la República de Irlanda . El combinado británico ya está eliminado del Grupo B , pues ya no puede alcanzar las plazas de acceso directo al torneo ya que Francia ha conseguido el primer lugar, mientras que Países Bajos y Grecia se disputan el segundo, empatando en unidades (12 pts).

El siguiente y último partido de Irlanda será el 18 de noviembre ante los neerlandeses, que para asegurar su pase, debe ganar sus dos partidos restantes y así romper el empate con los griegos.

Entonces, ¿qué se juega Irlanda en su siguiente compromiso a pesar de ya no poder conseguir el boleto directo a la Eurocopa? Pues debido al cambio de formato en la Liga de Naciones, los equipos tienen dos vías de clasificación al gran torneo de la UEFA.

Los play-offs de la Eurocopa 2024 incluyen a los equipos con mejor desempeño de la Liga de Naciones que no lograron clasificarse automáticamente, y es aquí, donde entraría Irlanda, pero para ello no puede haber más de siete equipos por encima de ellos en el ranking de la Liga de las Naciones que no hayan podido clasificarse directamente.

Holanda se encuentra entre los equipos por encima de Irlanda en la clasificación de la Nations League, por lo que para beneficio de la escuadra británica, deben quedar por delante de Grecia, que está menor clasificado que la selección dirigida por Stephen Kenny.

Por esta razón, si Irlanda vence a los Países Bajos, se quitaría casi con seguridad la oportunidad de avanzar al repechaje, mientras que dejándose ganar, clasificatoría a los dirigidos por Ronald Koeman a la Eurocopa y desplazaría a Grecia para aspirar a clasificar por medio de los play-offs.