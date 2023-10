“Julián Álvarez es la reencarnación de Alfredo Di Stéfano. Es un jugador total y está eclipsando a Haaland”

“El nuevo Di Stéfano se llama Julián Álvarez. Es la reencarnación de Alfredo Di Stéfano. Es un playmaker total, juega de todo, juega de todo. Y si Alfredo se hizo grande no fue en el Millonarios sino en el (Real) Madrid en un fútbol que se jugaba casi con barriguita imagínate este chico lo que está haciendo en el fútbol, es una maquinaria de atacar cualquier cosa este chico y además genera fútbol. Julián Álvarez se llama, el pequeño de la familia Scaloni”, explicó.

Las palabras del también ex jugador sorprendieron más de alguno, incluso a los periodistas que estaban en la mesa de debate. D´Alessandro se atrevió a decir que Julián era “el nuevo Alfredo Di Stefano ”.

“Este chico está a la altura de Alfredo: juega en todos los espacios, viene a resistir, recupera... Lo está haciendo un fútbol de 2.0, de aviones. Alfredo lo hacía en un fútbol de barriguilla. Respetando a Alfredo que es un genio e íntimo amigo mío”, agregó.

También entró en otra comparación y mencionó que Álvarez está eclipsando a Erling Haaland en el Manchester City que dirige el español Pep Guardiola.

“Yo creo que está bien. Está ahí, está aprendiendo, está con un gran maestro que es Pep Guardiola que también le habrá enseñado cosas y está haciendo de él un futbolista total. También yo no quiero decir que venía ver ni muchísimo menos de la mano de un entrenador como Gallardo pero Guardiola es un técnico para enriquecer a un futbolista y sobre todo en la función que le está dando. Yo creo que está eclipsando a Haaland. Lo está eclipsando totalmente Julián y creo que eso ya es un valor añadido. Creo que tenemos en Julián un nuevo futbolista. A Julián, Europa le ha dado un nivel... Aparte, juega todos los días, siempre da la cara... Muchísimas cosas que en Argentina si hubiera quedado en River Plate no hubiera podido dar porque el nivel de competencia no era de este nivel europeo”.