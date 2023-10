“¿Messi en la MLS? Me alegro por ellos, pueden volver a ver fútbol. Desde que yo me fui solo veían béisbol”

Ahora tras la llegada de Messi dijo sentirse feliz por su ex compañero del Barcelona : “Me alegro por ellos. Ya pueden volver a ver fútbol. Desde que yo me fui veían béisbol”, afirma.

Con Leo coincidió en el Barça. Allí, el sueco estuvo una temporada después de chocar, y no precisamente poco, con Pep Guardiola.

“Gané trofeos que no logré nunca. Fue un sueño, todos me hablaban del Barcelona. Pensé que si podía jugar allí estaba en el mejor equipo del mundo, y me ilusionó mucho cuando me llamaron tras dar lo mejor en el Inter”, empieza.