Dos muertos: Suspendido el Bélgica - Suecia de la eliminatoria a la Eurocopa 2024 tras tiroteo en Bruselas

”Nos enteramos de qué asesinaron a ciudadanos suecos. Realmente no sabemos qué pasó. No sabemos si los autores han sido capturados. Los jugadores han decidido no jugar más. Hay 700 suecos aquí, deben estar a salvo. La policía ha dicho que este estadio es el lugar más seguro”, dice el presidente de la Federación Sueca.

”Nadie sabe cuánto durará esto, es comprensible. Los jugadores sólo fueron informados en el descanso, pero tardaron un tiempo en asimilarlo. Parar era la mejor solución. No tengo información sobre cuándo podría terminar el partido”, ahondó Karl-Erik Nilsson.

El hombre sospechoso del tiroteo mortal en Bruselas ha compartido un vídeo en Facebook en el que dice haber matado a “tres suecos” (el tercero está herido, ed.). Indica que es “un luchador de Alá” y que actuó en nombre del Estado Islámico (EI). “Vivimos y morimos por nuestra fe”. Todavía no ha sido detenido, informan los medios locales.