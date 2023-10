Ibrahimovic criticó duro a Balotelli y el italiano lo destroza con su respuesta: una foto lapidaria

Una de las declaraciones más contundentes fueron hacia ‘Super Mario’. El sueco afirma que Balotelli “desaprovechó todo”. Cabe recordar que el atacante italiano ya tiene 33 años y regresó al Adana Demirspor de la Superliga de Turquía.

“Cuando un chiquillo puede transformar su futuro gracias a su talento... Él tuvo tantas ocasiones para hacerlo, y no utilizó ni una. Hay muchos, fuera, que quisieran tener al menos una y no lo conseguirán. Él las perdió todas”, dijo Ibra sobre Balotelli. “¿Leao? No son ni comparables... El portugués en el campo, Mario en la grada”, sentenció.

Balotelli, por su parte, no tardó en responderle y fue con una foto lapidaria: festejando la Champions League que logró con el Inter en 2010, cuando consiguieron el triplete con Mourinho. Se trata del título que Zlatan nunca pudo ganar.