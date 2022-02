$!‘‘Me fui del Barcelona de Guardiola porque no era feliz, no tenía adrenalina; fui al PSG y tampoco era feliz’’

“Cuando estaba en el Barça de Guardiola no era feliz, no tenía adrenalina. Adriano Galliani me llamó y me dijo: ‘Esta vez vas a volver a Italia, jugarás en el Milan’. Vino a mi casa y me dijo que no se iría hasta que aceptara. Es un caballero. Entonces volví a ser feliz”, confesó el ariete en diálogo con Radio 105 de Italia.

En esa misma línea, Ibra recordó: “Cuando me fui del Milan estaba muy enfadado con él (Galliani). No hablé con él durante ocho meses. Le dije: ‘Vende a todo el equipo, pero a mí no’. Me prometió que no me vendería, pero en el verano me explicó la situación y me vendieron al PSG... Ahí tampoco era feliz”.

Por último, el atacante de 40 años se refirió a su futuro inmediato: “No sé hasta dónde llegaré, pero trato siempre de ir al límite. ¿Por qué ser normal cuando puedes ser más fuerte? Tengo curiosidad por ciertas cosas, como ser actor... algo que me dé adrenalina, pero nada será como el fútbol. Ahora mismo estoy centrado en eso”.