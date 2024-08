No los quiere en el equipo: Los sentenciados de Hansi Flick tras la gira del Barcelona en Estados Unidos

Ante el Manchester City, Vitor Roque jugó tirado a una banda y no se sintió cómodo. No logró destacar. Ante el Real Madrid solo disputó 13 minutos, misma cantidad que ante el AC Milan en el último amistoso del Barcelona en Estados Unidos.

El que sí no entra en los planes del entrenador del Barcelona sin duda es Vitor Roque. Jugadores como Pau Víctor han tenido más minutos y también han logrado destacar más que el brasileño.

Kochen y Alexis Olmedo no han disputado ni un minuto en suelo americano, pero están todavía en edad juvenil y el mero hecho de viajar ya era un regalo para ellos.

Lejos de esto, Hansi Flick ha dado algunas pistas de los jugadores que son de su agrado y con los que no cuenta para la temporada 2024-25 que iniciará en menos de 10 días.

El mexicano Julián Araujo , que fue titular como extremo frente al Manchester City, no ha sumado ni un minuto ante Real Madrid y Milan.

Tuvo buenos minutos jugando en una posición que no era la suya frente al cuadro de Pep Guardiola, pero el hecho de que no actuara en el lateral fue un ‘indicio’ quizás. Flick no le ha dado acción en estos dos últimos compromisos y parece ‘condenado’ a tener que dejar el el club azulgrana.