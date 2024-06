“Soy uno de los jugadores clave del Barcelona, uno de los líderes del vestuario y, sobre todo, un futbolista fiable”

El Barcelona podría tener sobre la mesa una oferta millonaria en los próximos días por una de sus figuras. La prensa catalana viene apuntando desde la semana pasada que Jules Koundé interesa en Arabia Saudita. Sin embargo, el defensor tiene contrato hasta 2027 y su único deseo es quedarse en el club.

Koundé, concentrado desde la selección francesa, atendió a Le Parisien para hablar sobre su actualidad en el equipo azulgrana y garantiza que no tiene intenciones de marcharse, ya que se ha convertido en un pilar para la plantilla y presume de su rendimiento. “Soy uno de los jugadores clave del Barcelona, uno de los líderes del vestuario y, sobre todo, que soy un jugador fiable. Ésa es quizá una de las cosas de las que me siento más orgulloso. Esta temporada, aparte de la vez que Gavi me lesionó la rodilla al chocarme sin querer, no he tenido ni un solo problema físico del que quejarme. Estoy muy orgulloso de ello, porque es el fruto de mucho trabajo”, declaró del jugador.

Luego, el zaguero aludió a Henry para explicar su rendimiento: “Creo que fue Thierry Henry quien dijo que el trabajo duro y la disciplina son talento. Me gusta mucho esa idea porque me identifico completamente con ella. Soy un jugador con talento, pero no, como algunos dicen, rebosante de talento. No tengo un margen enorme. Así que es bueno ver que mis esfuerzos dan sus frutos. Y lo digo con más facilidad aún porque, en el pasado, las veces que me faltó disciplina, a menudo lo pagué con dinero”.

SU LOOK SIEMPRE ES VIRAL