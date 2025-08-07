Problemas para Flick: los ocho jugadores del Barcelona que todavía no están inscritos en LaLiga

La liga española se vuelve a poner en marcha el viernes 15 de agosto con el partido entre <b>Girona </b>y <b>Rayo Vallecano</b>. Un día más tarde será el debut del campeón <b>Barcelona </b>visitando el campo del <b>Mallorca</b>. El arranque del campeonato está a la vuelta de la esquina y el equipo azulgrana sigue en problemas. El Barça no ha hecho todos los deberes para tener su plantilla lista de cara a ese encuentro. A pesar de que durante este mercado ha cerrado tres fichajes, en estos momentos continúa sin poder inscribirlos.