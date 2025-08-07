Problemas para Flick: los ocho jugadores del Barcelona que todavía no están inscritos en LaLiga

La liga española se vuelve a poner en marcha el viernes 15 de agosto con el partido entre Girona y Rayo Vallecano. Un día más tarde será el debut del campeón Barcelona visitando el campo del Mallorca. El arranque del campeonato está a la vuelta de la esquina y el equipo azulgrana sigue en problemas. El Barça no ha hecho todos los deberes para tener su plantilla lista de cara a ese encuentro. A pesar de que durante este mercado ha cerrado tres fichajes, en estos momentos continúa sin poder inscribirlos.

Sin embargo, no solo son los refuerzos. En la lista del club catalán faltan ocho futbolistas en total que no han podido ser inscritos en LaLiga. Un lío para el técnico Hansi Flick que desconoce con quiénes podrá contar para el duelo ante Mallorca. Joan García, Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort, Bernal, Rashford, Roony Bardghji no aparecen registrados para disputar el primer partido del torneo. Tampoco Oriol Romeu, aunque el mediocampista apunta para salir nuevamente tras volver de su cesión. Pero el mayor problema está en la portería. Joan García llegó este verano para ser titular en Barcelona por 25 millones de euros y Szczesny, que fue renovado hasta 2027, no están inscritos todavía.

En cambio, los dos guardametas con los que el Barça no cuenta sí lo están: Ter Stegen e Iñaki Peña. Con el primero hay una guerra abierta e incluso la entidad confirmó que le quitó la capitanía de forma temporal. El alemán no quiere firmar la autorización para que el club traslade a LaLiga el informe médico después de su operación por las discrepancias en el tiempo de baja. Mientras que Iñaki lleva todo el verano buscando destino tras no entrar en los planes de Flick. El arquero afronta su último año de contrato con los azulgranas y podría salir gratis en 2026 si acaba quedándose.