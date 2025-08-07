Barcelona rompe por completo a Ter Stegen con la decisión que nunca esperó y anuncia a los nuevos capitanes

El FC Barcelona ha anunciado este jueves que ha decidido<i> "retiarle temporalmente la capitanía" </i>al portero<b> Marc-André ter Stegen</b><i>, "a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento".</i><i>"Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo"</i>, añade en un comunicado el <b>Barça, </b>que precisa que la decisión ha sido "consensuada con la dirección deportiva y el equipo técnico".