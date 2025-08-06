Leagues Cup: Inter Miami echó a los Pumas de Keylor Navas en el estreno goleador de Rodrigo De Paul y la Panenka de Suárez

<br />No fue hasta pasada la primera mitad cuando un buen pase de Pablo Vite, que superó por alto a la pareja de centrales de Inter Miami, encontró el desmarque desde segunda línea de Ruvalcaba, quien definió al primer toque desde dentro del área, sin dejar tiempo de reacción al guardameta del equipo estadounidenseEl gol eliminaba al Inter Miami, por lo que no tardó en reaccionar. A falta de la magia de Messi, siguieron insistiendo con los centros laterales, y fue precisamente en uno lanzado por Suárez, desde la izquierda, en el que llegó el empate.Yannick Bright abrió a banda para el delantero uruguayo, quien puso de primeras un buen pase a De Paul. El nuevo fichaje del Inter Miami tuvo el tiempo suficiente para controlar el balón con el pecho al borde del área pequeña, y definir cruzado ante la salida del portero de Pumas.