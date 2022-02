Joan Laporta: Ataca a Bartomeu, se revelan los delitos en su gestión en el FC Barcelona y explica el caso Dembélé

“Pusimos en manos de la Fiscalía los hechos Ellos tienen los recursos. Es una denuncia de hechos incontestables. Le facilitamos el trabajo. LO hemos hecho porque los socios y socias tienen derecho a conocer los hechos que llevaron a situación de ruina. No queremos ser cómplices “, subrayó en su comparecencia Joan Laporta.

LOS DELITOS DE BARTOMEU EN BARCELONA

1. Retribución de intermediarios por servicios no justificados

“Las comisiones de intermediación suelen situarse alrededor del 5%. Se han detectado primas del 33%. Hay empresas que nacieron para facturar únicamente al FC Barcelona. Se pagaron comisiones de 10 millones de euros a terceros”.

2. Contratos desproporcionados y abusivos a un despacho de abogados

“Se han descubierto contratos con un intermediario extranjero, en periodos donde no consta ningún servicio... un derroche de dinero. Estamos hablando de importes desproporcionados y abusivos de un despacho de abogados que recibió 1,7 millones de euros por un simple acuerdo de conformidad y siete millones por el fichaje de un jugador”.

3. Alteración contable

“Se ha detectado una distorsión deliberada de la situación económica del Barça para esconderla. Hay unos beneficios completamente artificiales que no reflejan la situación real del club. Esto en el código penal tiene un nombre: delito de falsedad contable. El club tiene la obligación de ponerlo sobre la mesa”. Permuta jugadores

4. Pago de 1,5 millones para “comprar el silencio” de determinadas personas

“El Barça compró el silencio de determinadas personas pese a superar con éxito las alegaciones del resto de interesados en el marco de las obras del Espai Barça y la modificación del Plan General Metropolitano”.

5. Pago ilegítimo de 15 millones a otro club

“Existen indicios de un pago ilegítimo de 15 millones de euros a un club de Primera División por un falso derecho de tanteo sobre jugadores jóvenes”.

SOBRE EL CASO DEMBÉLÉ

Laporta también habló sobre el caso del jugador francés, explicó todo lo qué pasó y dio a conocer el futbolista ya tiene acuerdo con otro club.

“Le hicimos una oferta muy buena de renovación. El jugador dijo que no. Primero alegando que no era un tema de dinero, pero luego sí se centró en el aspecto económico. Ahí fue cuando se enquistó el tema. El agente no nos decía nada y eso tiene consecuencias para el club”, aseguró.

Y agregó: “Estoy muy sorprendido de que no aceptara una propuesta que tenía de un club inglés. No quiso. No tenía sentido porque no era bueno ni para él ni para el club. A nosotros nos habría permitido trabajar con mayor tranquilidad en el mercado”.