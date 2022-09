Barcelona presenta a sus dos últimos fichajes para la temporada 2022-23 de la mano de Laporta

El Barcelona presentó este martes al lateral Héctor Bellerín y a Marcos Alonso, ambos, últimos fichajes del equipo culé para la actual temporada que acaba de comenzar.

El primero en firmar su nuevo contrato fue Bellerín en su vuelta a casa tras 11 años en las filas del Arsenal inglés donde pasó por varias cesiones con el Watford y Real Betis.

“He vestido esta camiseta durante muchos años en la Masia, pero siempre ha sido un sueño vestir la del primer equipo. Ha sido uno de los años que no me esperaba volver, pero lo he hecho de una manera muy bonita”, dijo.

“Cuando eres pequeño y estás en la cantera, lo único que te imaginas es jugar en el primer equipo, pero la realidad es un poco diferente. Era algo que siempre he tenido dentro mío”, añadió Bellerín, que afirmó los reiterados intentos fallidos de volver a la Ciudad Condal en el pasado. “Tenía la intuición de que algún día volvería a casa”, indicó.