“Cuando llegó Xavi no encajamos bien. No le gusté o lo que fuera. Me dijo que jugaría solo 10 partidos. Tampoco creo que yo tuviera la mejor mentalidad del mundo. Entrenaba por entrenar, jugaba por jugar... Por eso me fui del Barça, para intentar volver a tener la motivación por jugar, disfrutar y mejorar mi rendimiento”, aseguró para ‘TV3’.

“El club (Barcelona) estaba en un momento muy crítico y yo, como casi todos los jugadores de ese equipo, acabamos pillando”, añadió.