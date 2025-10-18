Tabla de posiciones Bundesliga: Bayern Múnich derrotó al Dortmund en el clásico alemán y consolida su liderato

<b>Bayern Múnich</b> se impuso este sábado por 2-1 al <b>Borussia Dortmund</b> en el clásico alemán con goles de <b>Harry Kane </b>y <b>Michael Olise</b>. El cuadro bávaro tiene ahora siete puntos de ventaja sobre su principal rival y cinco sobre el <b>Leipzig</b>, su más inmediato perseguidor en la Bundesliga. El <b>Bayern </b>tuvo el control casi absoluto del partido durante el primer tiempo, pero en el segundo las cosas cambiarían ante un <b>Dortmund </b>que ya desde la alineación mostró mucho respeto por su oponente.