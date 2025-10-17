Internacionales

Guardiola rompió el silencio sobre su retirada y critica una norma de la Premier League: "En 2035 empezaré..."

El entrenador del Manchester City bromeó sobre su adiós de los banquillo y cuestionó una norma del fútbol inglés.

2025-10-17

Pep Guardiola habló este viernes sobre su retirada de los banquillos, aunque lo hizo en tono de broma. El técnico del Manchester City fue consultado sobre la posibilidad de tomarse un descanso, siguiendo el consejo de su exasistente Carles Planchart, y afirmó que en 2035 podría valorarlo.

"Pueda que tenga razón. En 2035 empezaré a pensar en ello", expresó Guardiola, que tiene contrato hasta 2027, en la rueda de prensa previa al encuentro de Premier League frente al Everton.

"Hemos cambiado mucho en el último año más o menos y, aún así, la energía del cuerpo técnico y de los jugadores nuevos sigue ahí. En Barcelona y Bayern Múnich, si tenía un problema, habría dado un paso al lado. Aquí no he tenido ese problema", añadió

"No somos los mismos desde que empezamos. La relación que tengo con los responsables del club es muy cercana. No se trata solo de mí, porque muchos miembros de mi cuerpo técnico se han marchado. Todos tienen sus preferencias y deseos. Pero ahora sigo aquí frente a ustedes y después ya veremos", sostuvo.

"Ahora mismo, aún tengo energía y creo que podemos hacerlo mejor que la temporada pasada. Ese es mi objetivo. Nunca voy a estar aquí, a comienzos de noviembre o diciembre y decir que vamos a ganar esto o lo otro. Veo que estamos haciendo las cosas mejor que la temporada pasada y en cada partido somos un poco mejor. Hay margen de mejora y eso me da la energía de que el trabajo no está hecho. Aún tengo cosas que hacer aquí y por eso sigo aquí", sentenció sobre su futuro.

NORMAS DE CESIÓN EN LA PREMIER

Por otro lado, Pep cuestionó que Jack Grealish, cedido en el Everton por los 'Citizens', no se puede enfrentar a ellos este sábado por las normas de cesión vigentes en la Premier League que impiden a los jugadores enfrentarse a su club de origen durante su préstamo.

"Son las reglas. Cuando sea CEO o presidente de una gran institución en Inglaterra, quizás lo cambie. Si jugara estaría bien, pero no tengo ninguna opinión", explicó.

Grealish, mejor jugador de agosto en la Premier League, no podrá estar tanto en la ida como en la vuelta del campeonato liguero ni podrá jugar en el caso de que se vean las caras en copa.

El extremo, que se marchó del City en busca de minutos, está firmando un gran inicio de temporada al anotar un gol y dar cuatro asistencias en las primeras siete jornadas que mantiene al Everton en octava posición.

"El impacto que ha tenido Grealish desde el primer día ha sido muy grande. Ha conseguido minutos que es lo que quería. Es un una gran persona y ha vuelto al negocio real de jugar cada partido", destacó Pep.

En otros países europeos esta norma no es tan estricta y depende de las cláusulas que se pacten en cada cesión, pero en Inglaterra se aplica de manera general a todos los préstamos dentro del fútbol doméstico.

Estas restricciones, conocidas popularmente como "cláusulas del miedo", tienen como objetivo evitar conflictos de intereses en las que un futbolista bajo contrato con un club pueda perjudicarlo deportivamente.

Redacción web
Agencias EFE

Premier League
Técnico
Guardiola
Manchester City
