Bayern Múnich recetó tremenda paliza en su estreno ante Leipzig: Kane y Luis Díaz se divirtieron

Pero los bávaros se apoderaron de la pelota y no permitieron prácticamente nada. El balón circulaba en las filas del <b>Bayern </b>y con mucha frecuencia cerca del área del <b>Leipzig </b>que, cuando lograba poner en acción a <b>Victor Opend</b>a como hombre punto, esté se estrellaba con un <b>Jonathan Tah</b> que se mostraba intratable.Adelante el primer aviso llegó en el minuto 11 cuando<b> Harry Kane</b> puso un pase diagonal al área para que<b> Konrad Laimer</b> rematara y <b>Peter Gulacsi</b> salvara con una buena parada. Luego, en el 18, <b>Gulacsi </b>tuvo que volver a intervenir ante un remate de <b>Olise </b>desde fuera del área y en el 25 <b>Kane </b>remató desviado de volea dentro del área tras un buen pase de <b>Joshua Kimmich</b>.El gol llegó en el minuto 27, con un remate de pierna derecha de <b>Olise </b>que marcó a pase corto de <b>Josip Stasinic</b> que había iniciado la jugada cerca del círculo central formando una sociedad con <b>Serge Gnabry </b>y <b>Leon Goretzka</b> para acercarse al área.