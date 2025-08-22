Bayern Múnich recetó tremenda paliza en su estreno ante Leipzig: Kane y Luis Díaz se divirtieron

Bayern Múnich le pasó por encima este viernes al Leipzig (6-0) en el arranque de la Bundesliga 2026-25, con hat-trick Harry Kane, dos de Michael Olise y uno del colombiano Luis Díaz en un partido en el que, exceptuando una breve fase al comienzo de la segunda parte, tuvo un control casi absoluto. El Bayern salió al campo a mandar ante un Leipzig excesivamente replegado que parecía apostar a que surgieran posibilidades de lanzar contragolpes ante un rival con una defensa muy adelantada.

Pero los bávaros se apoderaron de la pelota y no permitieron prácticamente nada. El balón circulaba en las filas del Bayern y con mucha frecuencia cerca del área del Leipzig que, cuando lograba poner en acción a Victor Openda como hombre punto, esté se estrellaba con un Jonathan Tah que se mostraba intratable. Adelante el primer aviso llegó en el minuto 11 cuando Harry Kane puso un pase diagonal al área para que Konrad Laimer rematara y Peter Gulacsi salvara con una buena parada. Luego, en el 18, Gulacsi tuvo que volver a intervenir ante un remate de Olise desde fuera del área y en el 25 Kane remató desviado de volea dentro del área tras un buen pase de Joshua Kimmich. El gol llegó en el minuto 27, con un remate de pierna derecha de Olise que marcó a pase corto de Josip Stasinic que había iniciado la jugada cerca del círculo central formando una sociedad con Serge Gnabry y Leon Goretzka para acercarse al área.

Aunque en el 29 el Leipzig tuvo su primera llegada, con un desborde de Tobias Raum que terminó en un remate que Manuel Neuer desvió a saque de esquina, no puede decirse que hubiera una reacción. El Bayern siguió mandando y en el 32 Luis Díaz marcó el segundo, con un remate de pierna derecha dentro del área a pase de tacón de Gnabry. El colombiano, junto con Kane que hizo el penúltimo pase, había participado en la jugada previa. Como en el primer gol, los locales lograron combinar por el centro ante un Leipzig que encontró respuesta defensiva.