¡Bayern Múnich pone a Lewandowski en el mercado y la fortuna que le pide al Barcelona por su traspaso!

Sin embargo, desde Polonia ven posible la operación: “Las dos próximas semanas serán decisivas. Los clubes tienen que ponerse de acuerdo. Si el Barça alcanza los 50 millones, se hará, seguro” explicó el periodista Tomasz Wlodarczyk en diálogo con Sport.

Lewandowski anuncia que su etapa en el Bayern ha terminado

“Con el Barcelona está todo cerrado. Seguramente firmará dos años de contrato más uno opcional. Igualmente, el dinero no es lo importante para él en todo esto. Tiene casa en Mallorca y le encanta España. Quién sabe si está pensando en un proyecto a largo plazo no solo deportivo, sino vital’’, añadió el reportero.

Ya pidió salir del club

Lewandowski ya aclaró en más de una oportunidad que su intención es salir del Bayern Múnich para experimentar nuevos aires. ‘‘Puedo confirmar que he informado a Hasan Salihamidzic que he tomado mi decisión y no renovaré mi contrato (termina en 2023). He dicho que si llega una oferta habrá que estudiarla. Las dos partes tienen que pensar en el futuro. No puedo decir más. Queremos encontrar la mejor solución para el club y para mí”, declaró el pasado mes de mayo.

“Robert está profundamente decepcionado. Oliver Khan dijo que le hizo llegar una oferta de renovación, pero Robert dijo que no la había recibido. Debería haberse resuelto internamente. Esto no habría sucedido con Rummenigge y Hoenes (anteriores directivos). Con ellos nunca se hizo público nada. Ni Robert ni el Bayern necesitan este teatro” dijo por su parte Tomasz Hajto, exfutbolista polaco.

El Barça deberá buscar una solución si realmente desea contar con los servicios de Lewandowski. Según Mundo Deportivo, la intención de los catalanes es que el futbolista ‘‘no empiece la pretemporada con el Bayern el 12 de julio y en cambio el día 11 se ponga a las órdenes de Xavi, para que pueda estar ya en la gira por Estados Unidos que se realizará en la segunda quincena de julio’’.