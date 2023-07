Beckham finalmente rompió el silencio: así se enteró de la llegada de Messi al Inter Miami

“Hace un par de semanas me desperté con un millón de mensajes en el celular. Pensé: ‘¿Qué pasó? Normalmente no recibo tantos mensajes’. De repente, me entero de que Leo salió y anunció que viene a Miami. Obviamente, no fue una sorpresa para mí”, cuenta Beckham en una charla ante 700 personas sobre ‘Lecciones de liderazgo’ en su país.

”Todavía lo pienso, la mayoría de las semanas. Sin duda todavía me afecta”, asegura Beckham . “Fue duro, pero fue más duro para mi familia que para mí. Estoy tratando de no emocionarme, pero eso era lo que me preocupaba más que cualquier otra cosa”, añadió.

Ese polémico episodio marcó al ‘Spice Boy’ ya que la prensa y los aficionados lo trituraron. La Albiceleste eliminó a Inglaterra en los penales y el Daily Mirror llegó a publicar: “Diez leones heroicos y un niño estúpido”.

“Recuerdo que mi abuelo me llamó y me dijo: ‘David, tengo gente llamando a la puerta diciendo que defraudaste a todo el país y decepcionaste a toda tu familia, ¿qué debo decir?’. No podía manejar por Londres. No podía caminar por Londres. No podía ir a restaurantes. No podía ir a los bares. Incluso mis amigos no querían salir conmigo. Sabían que sería abusado. Si me detenía en los semáforos, la gente golpeaba o escupía mi auto. Ese tipo de cosas me sucedieron, a diario, durante bastantes años”, cerró Beckham.