Marcelo Gallardo toma una drástica decisión con Benzema en el Al Ittihad: ¡duro golpe para el francés!

Ausentarse en varios entrenamientos sin previo aviso y regresar como si nada hubiese pasado, le costó caro al delantero, que no está inscrito en el Al Ittihad para el importante partido en Uzbekistán contra el Navbahor Namangan.

Para entender el contexto y salvando las distancias, esta decisión de Gallardo es como si en su momento Carlo Ancelotti hubiera apartado a Benzema durante los octavos de final de la Champions League.

Según la información del diario AS, el técnico argentino no eligió a Karim entre los cinco futbolistas no asiáticos que debía presentar para el esperado encuentro.