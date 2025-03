Benzema revela su salida del Real Madrid y su posible regreso a la Casa Blanca: “Quiero estar cerca de Florentino cuando me retire”

“Me siento bien aquí, tranquilo. No es igual que en el Madrid, aunque aquí también tienes que ganar siempre. Cada año el nivel aumenta y te exigen títulos. Siempre he notado que la gente me ha querido, hasta cuando vine con el Madrid. Tenemos un muy buen equipo y entrenador”, empezó diciendo el galo sobre su adaptación a Arabia y al Al Ittihad.

“Mi día a día es como en Madrid. Me levanto, entreno en casa en el gimnasio y por la tarde entrenamos con el equipo. Por la noche, a veces salgo a cenar o voy a la playa. Aquí tampoco puedes andar por la calle, la gente está loca por el fútbol. Me sigo cuidando igual que cuando estaba en el Madrid”, dijo el ariete en relación a su rutina en el país asiático.

“Lo hice todo, empecé como un niño y terminé siendo un hombre. Con todos los títulos y con el Balón de Oro, me quería ir en lo más alto. Nadie sabe cómo hubiera rendido el próximo año. Para mí, el Madrid es el mejor club del mundo y no quería irme a competir a otro equipo que se pudiese enfrentar contra él, como el PSG o el City”.

“No quiero hablar de ‘France Football’, pero Vini hizo mucho esfuerzo. Cuando el Madrid fue campeón de Europa, él fue determinante. No hay otro que lo merezca más que Vini. Yo me siento a ver fútbol y veo que hace cosas que solo hacen los mejores. Le mandé un mensaje cuando no lo ganó (el Balón de Oro), estaba triste”.

Inicios en el Real Madrid

“Fue muy complicado. No sabía cómo era el entorno en Madrid. Vengo de abajo, si bajaba los brazos sabía que no iba a triunfar, pero tenía talento. De joven es difícil aceptar las críticas, la gente no entiende que soy joven, que no entiendo el idioma y que estoy lejos de mi familia. En el Madrid aprendes rápido a ser fuerte mentalmente. Ahora, las críticas me hacen gracia”.

Agradecimiento a Florentino Pérez

“El otro día estuve con Florentino cuando estuve en Madrid. ¿Mi fichaje? Yo estaba en Lyon y me llamó mi padre y me dijo que tenía que ir rápido a casa. Entré y estaba Florentino, solo pensaba en que fue el hombre que trajo a Zidane y a los ‘Galácticos’. Le dijo a mi padre que el tiempo que él estuviese en Madrid, yo estaría allí. Fue a la primera persona que llamé cuando decidí que me iba. No lo entendió del todo. Le dije que los jóvenes (Vinicius y Rodrygo) estaban preparados”.

Por último, Benzema, que aseguró que no sabe cuándo colgará las botas, confesó que le gustaría estar al lado de Florentino llegado el momento.

“No lo sé. Tengo dos años de contrato con el Al Ittihad. A ver cómo me siento cada año. Entrenador no sé, me parece más complicado que ser jugador. Quiero estar cerca de Florentino cuando me retire”, finalizó Karim Benzema dando a entender que quisiera retirarse en el Real Madrid.