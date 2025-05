Bombazo de Guardiola con respecto a su futuro: "Me voy a tomar un descanso..."

La temporada del Manchester City está siendo decepcionante. El conjunto que dirige Pep Guardiola no ha cumplido con los principales objetivo, en especial por sus partidos en la Premier League y la Champions League.

Sin embargo, el entrenador español ha sorprendido con unas declaraciones hablando de su futuro en una entrevista a 'ESPN Brasil'. El técnico catalán confirmó que después de su etapa en Inglaterra dejará, al menos momentáneamente, los banquillos.

“Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a jubilar, pero me voy a tomar un descanso", declaró

Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y luego se acabó: te olvidan. En la carrera de los entrenadores, hay buenos y malos, y lo importante es que los buenos se recuerden durante más tiempo. Te diré que lo más importante no es lo que la gente piense de ti; después de todo, nuestras vidas como futbolistas han sido muy buenas. Hay nuevos retos como entrenador; no sé qué pasará en el futuro y al final eso no importa", agregó.

Asimismo, Guardiola sacó pecho del estilo de juego ofrecido por sus equipos: "Todos los entrenadores quieren ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que las hinchadas de Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City se divirtieron viendo jugar a mis equipos. No creo que debamos vivir pensando en si seremos recordados".