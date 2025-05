Flick confirma el regreso de figura del Barcelona tras lesión y revela la debilidad del equipo: "Tenemos que..."

No. Todo el mundo que esté en condiciones de viajar, lo hará. Necesitamos todas las energías positivas puestas. He visto energía este viernes en el entrenamiento, eso es bueno. La vamos a necesitar, también en este partido.

¿Qué intención tiene con esa titularidad, cuál es el plan?

Creo que para los porteros también es bueno, incluso para Tek, tener algo menos de minutos para recuperarse. Y Marc está en buen camino, su rendimiento en los entrenamientos es fantástico... Está a buen nivel para jugar. Pero no estoy pensando en cambiar nada más concreto hasta el final. Pero también podría cambiar (risas).

A Lamine le llueven los elogios. ¿Cómo va a gestionar usted esto a sus 17 años?

Creo que él sabe qué quiero de él. Cuando tú puedes jugar así una vez, es que puedes hacerlo más. Puedes repetirlo. Todos los jugadores tienen margen de mejora. Y él también. Lamine tiene talento y es un genio, pero para que salga ese talento tienes que trabajar duro, ahí están los ejemplos de Messi y Ronaldo, grandes profesionales. Tenemos que mantener la calma con él y ver qué pasa. Estamos encantados con que esté con nosotros, y de que esté aquí. Tiene 17 años, pero tiene que trabajar duro para mantener el nivel y mejorar. Y él también quiere eso. No puede haber terminado su progresión aquí.

¿Podrían volver Balde y Lewandowski?

Tenemos que esperar. Están en el buen camino pero hay que ir día a día. Lo mismo con Casadó, que hoy ha participado en el rondo pero sigue todavía en proceso de recuperación. No diré que va por delante del resto porque Lewandowski está evolucionando bien. No podemos arriesgar porque podríamos necesitarlo.

¿Cree que tiene problemas en defensa o es una cuestión de equilibrio?

Evidentemente, podemos mejorar en defensa. Hay mucha gente que dice que asumimos muchos riesgos. Lo he leído hasta en Alemania. Igual algunos equipos como el Madrid reciben menos goles que nosotros... Pero nosotros queremos jugar así. A veces supone asumir riesgos pero es que a mí me encanta esto. Me gusta cómo creemos en nuestra manera de jugar. Y no es una cuestión de defensas o delanteros. Porque igual que el ataque empieza desde el portero, la defensa, igual, empieza por el delantero. Lo importante es saber cómo quieres jugar como equipo. Bien enchufado, bien conectado.