Papelón del Borussia Dortmund: fue goleado en Tailandia y Nuri Sahin lanza duro aviso a sus jugadores

“Sé que los chicos están cansados y han entrenado mucho, pero eso no puede ser una excusa a este nivel. Sólo porque los chicos están cansados no puedo decir que no te preocupes. Si no haces lo básico, no jugarás, ¡así de simple!”, dijo Sahin frente a los medios.

Un serio aviso del entrenador a su plantilla tras el fiasco en la gira asiática del equipo. Este miércoles se enfrentarán contra el C. Osaka de Japón y tienen la oportunidad de reivindicarse luego del papelón en Tailandia.