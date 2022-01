¿Señala a Militao? La respuesta de Ancelotti al error del brasileño: “Hoy el equipo seguía de vacaciones”

Real Madrid inició el 2022 con el pie izquierdo, cayó derrotado (1-0) este domingo ante el Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Carlo Ancelotti, entrenador del equipo blanco, dio la cara y aseguró que la caída “Es un toque de atención”, para toda la plantilla y cuerpo técnico.

Eder Militao cometió el error que costó la derrota ¿Es el gran señalado?, así respondió el italiano con respecto a la situación.

TABLA DE POSICIONES EN ESPAÑA: ¡HAY LIGA!

“No. No queda nadie señalado. Hay jugadores que no han hecho un buen partido. Benzema ha sido uno de ellos, pero señalar a Benzema me parece demasiado”.

Preocupación por la derrota

“Sabemos que es un toque de atención. No hemos jugado bien y no hay excusas. Hemos perdido un punto”.

Penalti sobre Marcelo

“El árbitro no ha sido determinante. Me enfadé un poco porque pensaba que se pudieron sacar más amarillas en la primera parte y terminamos con una Rodrygo y yo”.