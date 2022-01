$!De empleado de un estadio a jugar en Liga Española con Falcao: el viaje increíble de Randy Nteka

“Cuando el agente me contactó no estaba muy motivado. Sinceramente, no pensaba mucho en el fútbol. Buscaba ya pequeños trabajos para empezar una vida activa. Pero mi padre no había pasado la página. Mientras hubiera una ínfima posibilidad, él quería que lo intentara. Así que cuando el agente me contactó, él me hizo comprender que era ahora o nunca”, cuenta Randy Nteka a la AFP.

- Inicios complicados - Pero su llegada a Madrid supuso una ducha de agua fría.

“El agente no tenía contactos de verdad (...) Me caía desde muy alto, me imaginaba llegando, haciendo mi semana de prueba y, si salía bien, empezar mi carrera. Pero no, para nada”, explica el jugador (1,89 m, 80 kg).

Nteka probó entonces con el Rayo, al que le gustó su perfil, pero que no tenía plaza para contratarle. El club de Vallecas, un barrio de tradición obrera de Madrid, le redirigió entonces hacia el Betis San Isidro, un club de división regional, asegurando que le iban a supervisar en esa etapa.