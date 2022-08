La contundente respuesta de Ancelotti sobre el caso Casemiro: “Escuché su voluntad y no hay manera de volver atrás”

Kroos, de Casemiro Kroos no me ha dicho que no le guste jugar con Casemiro, igual se lo ha dicho a otro. Si me lo dice es igual.

Las razones de Casemiro Esto son temas personales. Casemiro ha entendido muy bien lo que es el Real Madrid. A mí me pasó algo parecido cuando era entrenador del Milan: estás muy bien, pero llega el momento en el que quieres probar algo nuevo. Y me encontraba muy bien en un club que era como una familia. Es algo personal y yo lo entiendo perfectamente.

Si la plantilla sigue siendo mejor

Si Casemiro sale, tenemos seis medios. Con Casemiro teníamos siete. Yo creo que seis son suficientes para manejar toda la temporada. Estos seis son muy muy buenos.

Sentimiento en el vestuario

Los jugadores lo entienden. Todo el Real Madrid le tiene mucho respeto. Cuando Casemiro pide probar un nuevo desafío, tenemos que entenderle, tenemos que aceptarlo con el máximo respeto y cariño. A nivel personal, cuando estás tanto tiempo con una persona tan amable y profesional no estás contento, pero prevalece el respeto.

Qué pierde el Madrid sin Casemiro

Ha combinado muy bien con las parejas de los medios con más calidad. Su combinación con Modric y Kroos ha sido muy importante para el éxito de este periodo del Real Madrid.

Cuándo se enteró de la salida de Casemiro

Escucho y leo a veces los rumores, pero a veces no le das atención a lo que pasa. Ayer me di cuenta de que podía pasar. Los planes del Real Madrid no cambian: luchar y competir en todas las competiciones. Estoy seguro de que lo haremos bien con y sin Casemiro, reconociendo todo el mundo la importancia de este jugador y el cariño que le tenemos a la persona.

Sustituto para Casemiro

Lo normal es que si sigue la negociación no viaje a Vigo. Tenemos recambios en la plantilla. Tchouaméni es uno de los mejores medios. Está la opción de Toni Kroos, como en mi segundo año aquí. Tenemos a Camavinga, que jugó el año pasado. Remplazar a un jugador con las características de Casemiro no podemos, pero tenemos a otros; no sólo puede jugar uno con las características de Casemiro. En mis equipos ha jugado, por ejemplo, Pirlo. Tchouaméni es más parecido que Kroos porque tiene más características defensivas.

Si ha intentado convencer a Casemiro

No he intentado convencerle. He hablado mucho con él, soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho. Escuchando su voluntad y deseo no hay manera de volver atrás. Hay que tenerlo en cuenta. No sé lo que va a pasar en las próximas horas, si se queda o no se queda. Si no se queda, mi agradecimiento es grande porque lo ha hecho y lo está haciendo muy bien.

Reunión con Casemiro

He hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club lo entiende por lo que ha hecho y por la persona que es. Hay negociaciones, nada es oficial, pero su voluntad de salir es clara. Si hay un acuerdo, tenemos recursos para remplazarlo.

Sensaciones tras la primera jornada

El partido de mañana lo hemos preparado bien. Es distinto al del Almería, el Celta tiene más recursos y es difícil jugar allí. El año pasado fue clave para ganar la Liga. Llega pronto, pero será un partido importante. Esperemos seguir en la buena dinámica que tenemos.